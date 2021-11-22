Российский футболист Олег Шатов рассказал, как он собирается набирать форму для возобновления спортивной карьеры.

В программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер» Шатов отметил, что сейчас находится дома и его трое детей не дают ему спуску.

«Сейчас хочется отдохнуть эмоционально, привести в порядок здоровье, а уже потом думать о кондициях своих. Конечно, какая бы это не была команда, я должен быть профпригоден», — сказал Шатов, добавив, что начнет готовиться с середины декабря.

По словам Шатова, в Петербурге будет не сложно найти поле и тренажерный зал. «Мне позвонил Сергей Семак и сказал, что база «Зенита» в моем распоряжении. Большое им спасибо за это», — сказал Шатов.

Напомним, ранее Олег Шатов публично объявил, что приостанавливает футбольную карьеру, и расторг контракт с «Рубином».