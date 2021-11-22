Американская фигуристка Алиса Лю резко сменила тренеров в середине олимпийского сезона, сестры Аверины вновь победили — теперь на престижной премии, а российский менеджер «Челси» Марина Грановской стала лучшей в своем деле в Европе. Самые интересные новости на NVsport.ru — в дайджесте от 22 ноября:

В FIFA выбрали кандидатов на премию лучшему игроку 2021 года

Международная федерация футбола ФИФА озвучила список футболистов, которые вошли в лист кандидатов на премию The Best как лучшему игроку 2021 года. В шорт-лист вошли 11 футболистов, из них сразу три игрока — из «ПСЖ» (Месси, Неймар, Мбаппе).

Американская фигуристка Алиса Лю сменила тренеров за 2 месяца до Олимпиады

Американская фигуристка, призёр чемпионата мира среди юниоров Алиса Лю приняла решение поменять тренерский штаб посреди сезона-2021/22. Как сообщает американский журналист Филипп Хёрш в своём «Твиттере». Ранее Лю занималась под руководством Массимо Скалли и Джереми Эббота в Сан-Франциско. Теперь спортсменка будет готовиться в Колорадо-Спрингс, её наставниками станут Кристи Кролл, Дрю Микенс и Виктор Пфайфер.

Медведев и Рублёв остались в топ-5 рейтинга ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг от 22 ноября. В первой десятке произошло только одно изменение — на 10-е место с 11-го поднялся итальянец Янник Синнер (3350 очков). Россияне Даниил Медведев (8640) и Андрей Рублёв (5150) сохранили второе и пятое место соответственно.

Сестры Аверины победили на премии «Женщины года» журнала Glamour

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины победили в номинации «Спортсменки года» на премии «Женщины года» журнала Glamour. Информация об этом появилась в официальном «Инстаграме» журнала. В посте с объявлением о победе отмечено, что во время Олимпиады все дружно поддерживали сестёр Авериных, которые пострадали от несправедливого судейства.

Клубы РПЛ решили перенести 22-й тур для удобства сборной России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил о предварительном решении клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) о переносе 22-го тура из-за стыковых национальной команды в отборе ЧМ-2022. Сборная России в марте поборется за выход в финальную стадию ЧМ-2022 в Катаре. Игры состоятся в близкие даты к матчам в чемпионате страны.

«Зенит» остался без двух лидеров перед матчем ЛЧ с «Мальме»

Футболисты петербургского «Зенита» Далер Кузяев и Станислав Крицюк пропустят выездной матч Лиги Чемпионов против «Мальме». Команда отправится в Швецию без них уже сегодня утром. На пресс-конференции перед матчем Сергей Семак подтвердил информацию о том, что игру пропустит Крицюк, но добавил, что в матче команде не сможет помочь Сердар Азмун.

Россиянка Грановская из «Челси» была признана лучшим футбольным менеджером Европы

Директор лондонского «Челси» Марина Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport. В прошлом сезоне лондонский «Челси» стал победителем мужской Лиги чемпионов, а женская команда вышла в финал этого турнира.