Американская фигуристка и бронзовый призер Олимпийских Игр в командном турнире Брэди Теннелл снялась с турнира Golden Spin of Zagreb. Ее заменит соотечественница Габриэла Иццо.

Соревнования в Загребе – пятый старт, который пропускает травмированная чемпионка. Известно, что она до сих пор восстанавливается после повреждения ноги. В текущем сезоне она не вышла на U.S. International Classic, Кубок Варшавы, а также на два этапа серии Гран-при. Информацию об этом сообщает национальная Федерация фигурного катания.

Вместо нее в Загребе выступит американка Габриэла Иццо, занявшая на прошедшем Кубке Варшавы 12-е место.

Турнир Golden Spin of Zagreb пройдет с 9 по 12 декабря в Венгрии. В женском одиночном разряде от России заявлена Ксения Синицына.