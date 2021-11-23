Петербургский «Зенит» в текущем сезоне не смог отобрать рекорд у московского «Спартака» по голам за первый круг чемпионата России.

По информации статистического портала OptaIvan, сине-бело-голубые остановились на показателе в 39 голов и стали самой результативной командой первого круга Российской Премьер-лиги 2021/22.

Однако это не рекордное количество заброшенных мячей, а всего лишь второе в истории. Высшее достижение принадлежит «Спартаку» сезона-1993/94. Тогда команда забила 40 голов за первый круг.

После 15-го тура РПЛ «Зенит» находится на первой строчке с 33 очками. В текущем сезоне красно-белые набрали 19 очков и заняли десятую позицию. Напомним, в прошедший уик-энд завершился первый круг чемпионата страны.