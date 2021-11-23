Хоккейный специалист Сергей Зубов назначен главным тренером молодежной сборной России. Он будет руководить командой на предстоящем чемпионате мира в конце декабря.

Об изменениях в тренерском штабе сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Кроме новой должности Зубова появились и другие назначения. Известно, что Олег Браташ переведен на должность старшего тренера.

По информации источника, команда соберется 1 декабря в Новогорске. После карантина и углубленного медицинского обследования с 4 по 14 декабря будет готовиться по плану из трех микроциклов. Сразу после хоккеисты вылетят в канадский Ред-Дир и продолжат тренировке на месте соревнований.

Чемпионат мира для спортсменов не старше 20 лет пройдет в Канаде с 26 декабря 2021 года по 6 января 2022 года.