Футболист московского «Динамо» и экс-игрок сборной Украины Иван Ордец продолжит выступать за сине-белых до конца сезона-2023/24 с опцией продления на год.

О заключении дополнительного соглашения сообщает официальный сайт московского клуба. Предыдущий контракт Ордеца с «Динамо» был рассчитан до лета 2022 года.

Легионер присоединился к команде летом 2019 года. За это время он провел 64 игры и забил пять голов. В текущем сезоне Российской Премьер-лиги он ни разу не терял свое место в стартовом составе.

Ранее Ордец выступал за донецкий «Шахтер» и в мариупольском «Ильичевце». После перехода в московское «Динамо» не получал вызовы в национальную сборную Украины. Последний раз он выступал под флагом страны в 2018 году.