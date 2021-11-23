Португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем рассудит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Локомотивом» и римским «Лацио» 25 ноября.

На боковых линиях Диашу помогут Руй Тавареш и Пауло Соареш, резервный арбитр станет Угу Мигел. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Жоау Пиньейру, его ассистентом будет Тьягу Мартинш, сообщается на сайте УЕФА.

Команды встретятся в четверг, 25 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В своей группе Лиги Европы «Локомотив» занимает последнее, четвертое место с двумя баллами. Их соперники находятся на второй строчке с пятью очками после четырех игр.