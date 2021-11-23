Сегодня, 23 ноября, петербургский СКА на выезде сыграет с «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке здесь.

Команда Валерия Брагина не может выиграть в последних шести матчах. Они проиграли «Металлургу» по буллитам (2:3), «Спартаку» в овертайме (1:2), ЦСКА (4:0), «Локомотиву» со счетом 1:3 и «Сибири» (1:2) и ЦСКА (1:3).

Петербуржцы после длительной серии поражений находятся на четвертом месте в Западной конференции. «Нефтехимик» с четырьмя победами в последних пяти играх занимает лишь седьмую строчку «Востока».