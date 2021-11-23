Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась мнением о спортивном будущем своей ученицы Камилы Валиевой. По ее словам, выступления начнут только усложняться.

Тутберидзе отметила, что не может сравнить ни с кем Валиеву, так как она многогранна.

«Она продолжает себя развивать, учить четверные. То есть фигуристка не остановилась на достигнутом, она пытается усложняться. Фигурное катание настолько ушло вперед, что это достойно уважения», – рассказала Тутберидзе в передаче японского телевидения Get Sports.

Напомним, в текущем сезоне 15-летняя Валиева выиграла этап канадского Гран-при в Ванкувере. На том старте она установила два мировых рекорда: в произвольной программе и по сумме прокатов.