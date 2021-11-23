Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может покинуть свой нынешний клуб, однако отказывается играть в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Футболист уже отверг предложения «Краснодара» и «Зенита».

По информации Матч ТВ, Мхитарян может уйти бесплатно из-за возобновившегося конфликта с тренером Жозе Моуринью. Между футболистом и клубом есть договоренность об уходе без компенсации. Контракт с «Ромой» у него истекает в июне 2022 года.

Также источник сообщает, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий лично связывался с хавбеком, но получил отказ. Мхитарян не намерен покидать Европу по семейным обстоятельствам. С легионером контактировали и представители «Зенита», тоже оставшиеся без положительного ответа.

В текущем сезоне Мхитарян принял участие в 16 матчах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.