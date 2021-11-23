Доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов объяснил, как проверить, отсутствует ли инфекция в организме, или заболевание COVID-19 продолжается в другой стадии.

Эксперт посоветовал использовать ПЦР-тесты для проверки состояния здоровья. При этом он отметил, что переболевшим COVID-19 нужно их делать дважды.

«Если давать гарантию COVID-free, надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Еще один путь — когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови», — цитирует Нетесова Радио Sputnik.

Специалист добавил, что можно воспользоваться другим тестом и проверить наличие антител.

Также Нетесов не исключает повторные заболевания COVID-19. По его мнению, этот риск можно снизить с помощью вакцинации.