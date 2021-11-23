Кажется, всё идёт к тому, что Сердар Азмун в «Зените» проводит последние месяцы. «Лион» всерьёз намерен подписать иранца уже зимой и даже не скрывает свои трансферные планы. Команда лишится нескольких футболистов, уезжающих на Кубок африканских наций, и им срочно нужно усиление. По данным прессы, сам Азмун не хочет продлевать истекающий летом контракт, так что в интересах «Зенита» выручить за игрока какие-то деньги, чем бесплатно потерять его в июле. А если уйдёт Азмун, это значит, что надо будет искать ему замену. NVsport предлагает помощь скаутам «Зенита» и представляет пятерых кандидатов на замену Сердару Азмуну.

Андреа Белотти (27 лет, «Торино») – 35 млн евро*

* — по данным сайта Transfermarkt

Об интересе «Зенита» к чемпиону Европы-2020 ходили слухи ещё летом, когда Азмун собирался уезжать в «Байер». За последние шесть сезонов Белотти ни разу не забил в чемпионате Италии менее десяти голов и поехал в составе сборной на Евро-2020. На турнире форвард выходил на поле в шести играх из семи, включая финал против Англии (1:1, пенальти 3:2). Правда, в пяти играх он ограничивался только появлениями в середине второго тайма или в концовке встречи.

Провернуть трансфер Белотти летом казалось более сложной задачей: итальянец находился в статусе чемпиона Европы и одного из самых результативного футболиста серии A последних лет. Однако за три месяца ситуация изменилась: Белотти пропустил целый месяц из-за травмы, в чемпионате забил только 2 гола в 8 матчах, а на Transfermarkt его стоимость упала на целых пять миллионов. Тем не менее, Белотти остаётся топовым форвардом, и если «Зенит» решится на его покупку, то Артёму Дзюбе предстоит серьёзная конкуренция.

Джованни Симеоне (26 лет, «Верона») – 11 млн евро

Другой потенциальный новичок «Зенита» из Италии в летнее трансферное окно сейчас выглядит даже более перспективным вариантом, чем Белотти. Симеоне в «Вероне» начал отжигать и уже наколотил 9 голов в 11 матчах. В игре с «Лацио» сын тренера «Атлетико» Диего Симеоне вообще оформил покер. Так что его 11 миллионов евро на авторитетном трансферном портале выглядят явно заниженной суммой.

Однако переход Симеоне сейчас, увы, слишком маловероятен. Дело в том, что форвард успел провести один матч в начале сезона за «Кальяри», после чего уже перешёл в «Верону». По правилам ФИФА футболистам запрещено играть более чем за два клуба в течение сезона. В этом правиле могут быть исключения в особых случаях, но для того, чтобы этих исключений добиться «Зениту» придётся очень сильно потрудиться, и вряд ли футболист стоит таких усилий. Так что Симеоне в Петербурге мы не увидим. По крайней мере, до лета.

Факундо Фариас (19 лет, «Колон») – 13 млн евро

Факундо Фариас – это не замена Азмуна по позиции, однако в прессе появилась информация, что «Зенит» рассматривает талантливого игрока «Колона». Факундо Фариас, несмотря на свой возраст, является одним из лидеров команды, провёл больше всех матчей (20), забил 3 гола и отдал 5 передач. За Фариаса говорит его универсализм – он может сыграть и атакующего хавбека, и на флангах атаки. В его лице «Зенит» может получить и хорошего плеймейкера вместо немолодого Ерохина, и конкурента Малкому и Клаудиньо.

Однако вряд ли петербуржцы решатся во вторую половину сезона входить с единственным центрфорвардом Артёмом Дзюбой.

Константин Тюкавин (19 лет, «Динамо») – 6,5 млн евро

Никто не говорил, что при освобождении легионерской вакансии «Зениту» необходимо будет заполнять её обязательно легионером. Возможная продажа Азмуна развяжет руки скаутам петербуржцев: иностранца «Зенит» может взять на другое амплуа (того же Фариаса), а в атаку подписать россиянина.

Подписанием Тюкавина петербуржцы убили бы двух зайцев: ослабили бы прямого конкурента и усилили бы собственную атаку. Конечно, московские болельщики заведут старую шарманку про неэтичность петербуржцев, но разве «Зенит» должно волновать их мнение?

Тюкавин в этом сезоне существенно прибавил и даже попал в обойму сборной России. Информации об интересе «Зенита» к нему пока не было, но агента игрока Алексея Сафонова уже спросили, может ли Тюкавин уйти в «Зенит». Тот, правда, ответил, что форвард «на 90-95% не хочет играть в Росси нигде, кроме «Динамо».

Другое дело, что динамовцы согласятся продавать своего форварда конкурентам только по сильно завышенной цене. Вряд ли Тюкавин стоит того.

Иван Сергеев (26 лет, «Крылья Советов») – 2,3 млн евро

Самый очевидный и удобный вариант усиления прямо здесь и сейчас. За Сергеева говорит несколько факторов.

Во-первых, цена. Конечно, за 2,3 миллиона «Крылья» не продадут своего лидера, но в любом случае сумма будет существенно ниже, чем за других претендентом из нашей подборки. Во-вторых, адаптация. Сергееву не придётся привыкать к новому чемпионату и новым условиям. В-третьих, стабильность. Лидер гонки бомбардиров Гамид Агаларов играет на таком высоком уровне всего лишь первый сезон, а Сергеев уже несколько лет демонстрирует стабильно высокую результативность на разных уровнях и в разных клубах. Тот же Агаларов может после перехода потеряться в новых реалиях, Сергееву же не впервой уходить на повышение, и «Зенит» для него – лишь новая ступенька в карьере. В-четвёртых, разноплановость. Сергеев – это не чистый «столб» и не чстый «дриблер», его отличает грамотный баланс умения играть обеими ногами и головой, выбора позиции и голевого чутья. Ну и в-пятых, умение подстроиться. Опять сравним с Агаларовым. В «Уфе» форвард царь и бог, на него играет вся команда. Сергеев способен и сам сыграть в подыгрыше, отработать сзади, отдать голевой пас. Сергеев бы мог вписаться в «Зенит» и как единственный нападающий, и как партнёр Дзюбы. Ну и, в отличие от «Динамо», «Крыльям» будет сложнее удержать Сергеева и других своих лидеров зимой.

Зимнее трансферное окно в Европе будет действовать с 1 по 31 января, в России – с 26 января по 22 февраля. Так что у «Зенита» ещё будет время подыскать замену Азмуну, а может, и сохранить в команде иранца.