Сегодня, 24 ноября, состоится один матч пятого тура группового раунда Лиги Европы. «Спартак» на своём поле примет «Наполи». Предыдущая встреча команд в Неаполе завершилась сенсационной победой красно-белых со счётом 3:2. «Спартак» пропустил уже на первой минуте, но забил три мяча во втором тайме. Дубль оформил Квинси Промес и ещё один гол забил Михаил Игнатов. «Наполи» успел забить в добавленное время.

Поражение от «Спартака» прервало 16-матчевую беспроигрышную серию «Наполи» в официальных матчах и до 21 ноября было единственным для клуба в сезоне.

После четырёх туров «Наполи» занимает первое место в группе C с 7 очками. У «Легии» 6 очков, у «Лестера» — 5, «Спартак» замыкает таблицу с 4 баллами.

В случая поражения в сегодняшней встрече «Спартак» практически лишится шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Проиграв «Наполи», красно-белые смогут продолжить борьбу только если в параллельном матче «Лестер» и «Легия» сыграют вничью, а в заключительном туре «Спартак» победит «Легию», а «Наполи» — «Лестер».

Напомним также, что третьи места в группах с этого сезона пробиваются в плей-офф нового еврокубка — Лиги конференций.

Игра пройдёт на «Открытие Арене», судить её будет француз Клеман Тюрпен.