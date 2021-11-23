«Зенит» сыграет против шведского «Мальме» сегодня, 23 ноября, в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 по московскому времени. Матч пройдет в Мальме на стадионе «Эледа».

Прямая трансляция встречи доступна по ссылке.

Сине-бело-голубые отправились на заключительный гостевой матч группового этапа Лиги чемпионов без двух травмированных лидеров команды – Далера Кузяева и Станислава Крицюка.

Команды уже встречались в первом круге группового этапа в Санкт-Петербурге 29 сентября. Тогда «Зенит» разгромил «Мальме» со счетом 4:0.

«Зенит» идет на третьем месте. В активе клуба из Санкт-Петербурга 3 очка.

«Мальме» замыкает турнирную таблицу группы. Шведы не смогли набрать ни одного очка.

Последнюю встречу в Лиге чемпионов в 2021 году «Зенит» проведет в Санкт-Петербурге с «Челси». Матч назначен на 8 декабря.