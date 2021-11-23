Дарья, жена второй ракетки мира Даниила Медведева рассказала о первом знакомстве с теннисистом.

Девушка рассказала, что услышала его фамилию на турнире в Анталье. Ей было около 12 лет.

«И вот сидим в кафе прямо над кортами, обедаем – моя мама, тренер, еще какие-то девочки. Вдруг слышим вой. Звук кидания ракеток, слезы», – вспомнила Дарья Медведева.

Мама девушки спросила, что происходит. Отец Вероники Кудерметовой ответил: «Медведев играет. Вы его не знаете?».

Теннисистки пошли смотреть матч юного Медведева с соперником. Он длился три с половиной часа. Уже тогда было заметно, что Даниил привык бороться до последнего, стремился к победе.

Дарья отметила, что Медведев в этом смысле не изменился.