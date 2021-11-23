«Зенит» объявил стартовый состав на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме». Встреча пройдет в Швеции на стадионе «Эледа». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Ворота «Зенита» будет охранять Михаил Кержаков.

В защите выйдут Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков и Ярослав Ракицкий.

В полузащите сыграют Сантос, Барриос и Вендел.

Линия нападающих составлена из Малкома, Клаудиньо и Артема Дзюбы.

Игру обслужат судьи из Латвии. Главный арбитр матча – Андрис Трейманис. Ассистировать ему будут Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервным арбитром назначен Александр Голубев.

В группе H, кроме «Мальме» и «Зенита» сыграют «Ювентус» и «Челси».