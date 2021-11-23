«Зенит» объявил стартовый состав на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме». Встреча пройдет в Швеции на стадионе «Эледа». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Ворота «Зенита» будет охранять Михаил Кержаков.
В защите выйдут Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков и Ярослав Ракицкий.
В полузащите сыграют Сантос, Барриос и Вендел.
Линия нападающих составлена из Малкома, Клаудиньо и Артема Дзюбы.
Игру обслужат судьи из Латвии. Главный арбитр матча – Андрис Трейманис. Ассистировать ему будут Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервным арбитром назначен Александр Голубев.
В группе H, кроме «Мальме» и «Зенита» сыграют «Ювентус» и «Челси».
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