Главный тренер СКА Валерий Брагин после разгрома «Нефтехимика» (8:2) высказался об игре 16-летнего форварда команды Матвея Мичкова. Нападающий отдал две голевые передачи.

«Мичков в команде, думаю, до сборов молодежки он будет у нас. По своему IQ Мичков с Гусевым похожи, одинаково понимают игру, неплохо взаимодействуют между собой. Так и получилось», – заявил Брагин «Чемпионату».

Мичков отдал две результативные передачи и набрал 5 (2+3) очков за 12 матчей в КХЛ.

Главный тренер СКА отметил Николаева. Он заявил, что Дмитрий провел хорошую игру. Брагин добавил, что Хуснутдинову дали отдохнуть. Его отсутствие на матче с «Нефтехимиком» не связано с травмой.

Брагин выделил линию Морозова, Марченко и Бардакова.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА разгромил «Нефтехимик» со счетом 2:8. Встреча проходила в Нижнекамске.