«Зенит» обеспечил себе выход в Лигу Европы, Даниил Медведев занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов, десять игроков СКА вошли в расширенный состав молодежной сборной России по хоккею – самые интересные новости спорта от 24 ноября в традиционном обзоре от NVsport.

«Зенит» вдесятером вырвал ничью у «Мальме» в Лиге чемпионов. Дзюба не забил первый пенальти

«Зенит» сыграл вничью матч с «Мальме» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Артем Дзюба не забил пенальти, затем с поля удалили Дмитрия Чистякова, но подопечные Сергея Семака смогли отыграться в добавленное время матча. Единственный гол за команду из Санкт-Петербурга с пенальти забил Ярослав Ракицкий на 92-й минуте. 11-метровый заработал Артем Дзюба. «Зенит» обеспечил себе выход в Лигу Евроаы

Даниил Медведев стал вторым в списке самых высокооплачиваемых теннисистов в 2021 году

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев заработал 7 466 284 долларов за выступления в одиночном разряде и 14 987 долларов – за игру в паре в 2021 году. По этому показателю его обошел только первый номер рейтинга серб Новак Джокович.

Десять игроков СКА вошли в расширенный состав сборной России на молодёжный ЧМ

Хоккеисты 1 декабря начнут подготовку к турниру в Новогорске. В состав вошли вратарь Ярослав Аскеров, защитники Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов нападающие Семён Демидов, Илья Иванцов, Матвей Мичков, Фёдор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков. Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.

Зубов стал главным тренером российской хоккейной молодежки

Сергей Зубов будет руководить командой на чемпионате мира. Он начнется 26 декабря 2021 года. Олег Браташ переведен на должность старшего тренера. Команда соберется 1 декабря в Новогорске, где начнет подготовку к турниру.

«Зенит» обыграл «Мальме» в матче юношеской Лиги УЕФА

Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу команды из Санкт-Петербурга. За «Зенит» забили Александр Сандарчук, Рони Михайловский и Кирилл Хвастухин. «Молодежка» идет на втором месте в группе H с шестью очками в активе.

СКА разгромил «Нефтехимик» в КХЛ со счетом 2:8 и прервал серию из шести поражений

Хоккеисты из Санкт-Петербурга разгромили соперников в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Шайбы забросили Марченко, Грязнов, Бурдасов, Гусев, Бардаков, и Кузьменко. Матч завершился со счетом 2:8

16-летний игрок «Динамо» введён в кому после травмы в матче МХЛ

Валентин Родионов введен в медикаментозную кому. Об этом сообщает официальный сайт «Динамо». 16-летний защитник получил черепно-мозговую травму во время матча МХЛ против ЦСКА. Его прооперировали в Морозовской детской больнице. «Динамо» покроет все расходы на лечение хоккеиста.