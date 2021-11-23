Киевское «Динамо» встречалось с мюнхенской «Баварией» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Матч прошел сегодня, 23 ноября и завершился победой мюнхенцев со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Ударом через себя забил форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

За три минуты до перерыва Кингсли Коман забил второй гол.

На 70-й минуте полузащитник «Динамо» Денис Гармаш вернул интригу, пробив Нойера, но больше киевляне не создали ни одного голевого момента у ворот «Баварии».

Команды играют в группе Е. «Бавария» возглавляет турнирную таблицу. Мюнхенцы набрали 15 очков в 5 матчах турнира. На втором месте идет «Барселона». В активе подопечных Хави 6 очков. «Бенфика» с четырьмя очками занимает третью строчку, а «Динамо» замыкает таблицу. В активе киевлян 1 очко.