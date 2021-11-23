Федерация тенниса Испании заявила, что 19-ракетка мира Роберто Баутиста-Агут не сможет сыграть в финальной стадии Кубка Дэвиса. Он отказался от участия в соревнованиях и-за травмы мышц живота. Вместо него сыграет 45-й номер рейтинга Альберт Рамос-Виньолас.

На групповой стадии финальной части турнира сборная Испании сыграет с командами России и Эквадора. На матчи заявлены Пабло Карреньо-Буста, Карлос Алькарас, Фелисьяно Лопес, Марсель Гранольерс и Рамос-Виньолас.

Сборная Испании – действующий обладатель Кубка Дэвиса. В финале 2019 года команда обыграла Канаду. В 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Тогда в составе испанцев выступал Рафаэль Нафаль.

Кубок Дэвиса пройдет с 25 ноября по 5 декабря.