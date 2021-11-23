Шведский «Мальме» открыл счет в матче с «Зенитом». Встреча проходит в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 28-й минуте гол забил Серен Риекс из «Мальме». Хозяева «сыграли в стеночку», защитники «Зенита» растерялись и позволили Риексу нанести удар низом из-за пределов штрафной. Михаил Кержаков не смог спасти команду.

Шведская команда в первом тайме больше владеет мячом – 52% против 48% у «Зенита». Соперники обменялись ударами в створ, но «Мальме» был точнее, а питерский клуб не смог воспользоваться своим шансом.

В параллельном матче группы H «Челси» обыгрывает «Зенит». Лондонцы забили гол на 25-й минуте. «Ювентус» лидирует в квартете с 12-ю очками, «Мальме» замыкает турнирную таблицу. Команда пока не набрала ни одного балла.