Футбольный клуб «Зенит» после первого тайма проигрывает «Мальме» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Шведская команда ведет со счетом 1:0.

Игроки «Мальме» забили гол на 28-й минуте. Серен Риекс ударил из-за пределов штрафной и закрутил мяч в правый нижний угол ворот Михаила Кержакова. Голкипер не смог спасти команду.

Шведская команда по-прежнему больше владеет мячом. Игроки «Зенита» пока не могут провести ни одной удачной атаки на ворота Йохана Далина.

В случае поражения «Зенит» может потерять шансы на попадание в Лигу Европы. Сейчас в активе команды 3 очка. «Мальме» не смог выиграть ни одного матча и располагается на последней строчке турнирной таблицы с 0 баллов. Лидирует «Ювентус» (12 очков), на втором месте идет «Челси» (12 очков). Для попадания в Лигу Европы питерский клуб должен занять третье место.

Последний матч группового этапа «Зенит» сыграет с «Челси» 8 декабря 2021 года.