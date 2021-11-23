Российский форвард Артем Дзюба не смог реализовать пенальти в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. «Зенит» играет в гостях с «Мальме». Счет в матче – 1:0 в пользу шведской команды.

Началось все с проникающего паса Дзюбы в штрафную. Мяч попал в ноги Венделу. Полузащитник «Зенита» убрал его в сторону и получил по ногам от вратаря. Судья показал желтую карточку голкиперу «Мальме» и назначил штрафной в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Дзюба отправился бить 11-метровый. Он не смог реализовать свой шанс, пробив прямо по центру ворот. Голкипер «Мальме» отразил удар ногой.

В параллельном матче группы H между «Челси» и «Ювентусом» выигрывают лондонцы со счетом 3:0.