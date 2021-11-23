Российский форвард Артем Дзюба забил гол в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с шведским «Мальме», но арбитр отменил его после просмотра VAR. Пока впереди хозяева поля – 1:0.

На 61-й минуте форвард «Зенита» Дзюба отправил мяч в ворота голкипера «Мальме». Вендел прострелил, а Артем в касание перенаправил мяч в сетку ворот. Лайнсмен мгновенно поднял флажок, несмотря на то, что ситуация была спорной.

После просмотра VAR главный арбитр матча принял решение отменить гол. Счет в матче по-прежнему 1:0 в пользу «Мальме».

В параллельном матче группы H «Челси» обыгрывает «Ювентус» со счетом 3:0. Забили Хадсон-Одои, Джеймс и Чалоба.