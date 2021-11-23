Футбольный «Зенит» сыграл вничью матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме». Встреча завершился со счетом 1:1.

Первый гол забил Сорен Риекс из «Мальме». Он пробил из-за пределов штрафной в нижний правый угол ворот Михаила Кержакова. Вратарь «Зенита» был бессилен в этой ситуации.

Зенита» не использовал первый шанс отыграться. На 50-й минуте матча голкипер «Мальме» ударил Вендела по ногам в своей штрафной и получил желтую карточку. Рефери назначил пенальти. Пробивать его вышел Артем Дзюба. Он ударил по центру ворот, Йохан Далин отбил мяч ногами.

На 61-й минуте Дзюба все-таки попал в ворота «Мальме», но главный судья матча Андрис Трейманис не засчитал гол из-за офсайда.

На 86-й минуте судья удалил с поля Дмитрия Чистякова, показав ему вторую желтую карточку. «Зенит» остался вдесятером.

На 88-й минуте Артем Дзюба исправился. Он заработал пенальти, получив по голове в штрафной «Мальме». На этот раз пробивать 11-метровый пошел Ракицкий. Он мощно пробил в правый угол и сравнял счет – 1:1.

В параллельном матче «Челси» обыграл «Ювентус» со счетом 3:0 и занял первое место в группе H. «Зенит» с четырьмя очками занимает третье место в группе и выходит в Лигу Европы.