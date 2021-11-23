«Зенит» сыграл вничью с «Мальмё» в матче пятого группового раунда Лиги чемпионов — 1:1. На гол Сорена Риекса на 28-й минуте сине-бело-голубые ответили точным ударом Ярослава Ракицкого с пенальти в добавленное ко второму тайму время.

«Зенит» набрал 4 очка и лишился математических шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов — у «Челси» и «Ювентуса» за тур до конца розыгрыша группового раунда по 12 очков.

При этом сине-бело-голубые обеспечили себе выход в евровесну — команда досрочно заняла третье место в группе и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

На счету «Мальмё» одно очко в пяти играх, и даже если шведы догонят чемпионов России, то уступят им по очным встречам. В первом матче в Санкт-Петербурге «Зенит» победил 4:0.