Сегодня, 24 ноября, состоятся шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Откроет игровой день матч между «Амуром» и «Автомобилистом». Игра в Хабаровске стартует в 12:00 по московскому времени. После 31 сыгранного матча «Автомобилист» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 31 очком. У «Амура» на четыре очка меньше и десятая строчка с 32 встречами.

В 12:30 начнётся второй дальневосточный матч. «Адмирал» на своём льду примет действующего чемпиона КХЛ «Авангард». Омичи после 31 матча занимают пятое место на «Востоке» с 39 очками, «Адмирал» идёт последним, набрав 17 очков в 31 матче.

В 15:30 стартует игра «Сибирь» — «Сочи». Новосибирцы подошли к игре на шестом месте в таблице «Востока» с 34 очками в 31 матче. На счету «Сочи» 26 очков также в 31 игре и десятая строчка на «Западе».

В 19:00 по Москве стартуют сразу два матча. В центральной игре дня лидер Западной конференции «Йокерит» (44 очка в 31 матче) сыграет на выезде с «Локомотивом». Ярославцы набрали 37 очков в 31 матче и идут шестыми.

В это же время начнётся игра «Северсталь» — ЦСКА. Клуб из Череповца с 40 очками после 30 встреч обосновался на пятом месте на «Западе» и в случае сегодняшней победы обойдёт в таблице СКА. ЦСКА набрал 42 очка в 31 матче и идёт третьим в Западной конференции.

Закроет игровой день в КХЛ поединок московского «Динамо» и «Трактора». Матч начнётся в 19:30. Динамовцы также набрали 42 очка в 31 матче и идут на «Западе» вторыми, опережая ЦСКА по дополнительным показателям. «Трактор» же идёт вторым на «Востоке» с 50 очками в 33 матчах. Сегодняшняя победа выведет их в лидеры конференции, правда «Металлург» набрал 51 очко, проведя на два (а после сегодняшнего дня – на три) матча меньше.