Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о беседе с защитником «Мальме» Анелом Ахмедходжичем после окончания матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

«Я ему сказал, что видел момент со вторым пенальти, и это был чистый пенальти. На что он ответил, что у него были другие претензии к арбитру», – заявил Семак «Чемпионату».

Главный тренер «Зенита» высказался и о психологическом настрое своих футболистов. Семак заявил, что команде непросто играть даже в выездных матчах чемпионата России. Он считает, что нужно отдельно учиться работать под давлением. Пока не все молодые игроки могут справиться с грузом ответственности. Именно это – одна из причин неудачных матчей «Зенита».

Команда из Санкт-Петербурга обеспечила себе выход в Лигу Европы, сыграв в «Мальме» вничью. «Зенит» набрал 4 очка за 5 туров группового этапа Лиги чемпионов и занял третье место в группе.