Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги встречи с «Мальме» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 1:1.

Семак не согласился с тем, что футболисты «Зенита» не были готовы к агрессивной игре со стороны шведской команды. Моментов у ворот Михаила Кержакова практически не возникало. Только один из немногих закончился голом.

«Результат справедлив. Могли победить, могли проиграть, но результат справедлив», – заявил Семак «Чемпионату».

Главный тренер «Зенита» не планировал, что команда будет владеть инициативой. Из состава выбыл Далер Кузяев, который играл ближе к чужим воротам, поэтому футболистам пришлось отодвинуться чуть назад.

«Зенит» обеспечил себе выход в Лигу Европы, сыграв вничью с «Мальме».