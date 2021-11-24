Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о результатах гостевого матча команды с шведским «Мальме» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Ракицкий рад, что команда вышла в Лигу Европы, где сыграет весной. Ярослав отметил, что «Зенит» играл в некрасивый футбол, но главное – добился результата. Защитник команды заявил, что футболисты будут исправляться и пытаться играть в атаку.

«Мы должны играть в футбол, не боясь ошибиться. И нам надо перестраиваться, надо что-то менять. Но это вопрос не ко мне, а, наверное, к тренеру», – заявил Ракицкий «Чемпионату».

«Зенит» по итогам отборочного тура Лиги чемпионов не вышел в плей-офф турнира, но сыграет в Лиге Европы весной. Команда заняла третье место в группе.