Российские клубы снова не сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Последний представитель страны на турнире – петербургский «Зенит», после ничьей с «Мальме» потерял все шансы на выход в финальную часть соревнований.

Команда Сергея Семака заняла третье место в группе H и будет играть в Лиге Европы весной. «Зенит» сыграл вничью с шведским «Мальме» (1:1) и набрал 4 очка за пять туров. В финальную стадию турнира с первого и второго места выйдут «Челси» и «Ювентус». Обе команды набрали по 12 баллов.

Таким образом, команды из России не могут попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов шесть лет подряд.

В последний раз в плей-офф турнира попадал тот же «Зенит» в сезоне-2015/2016.

За шесть лет в Лиге чемпионов сыграли «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».