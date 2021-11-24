Московский «Локомотив» сегодня, 25 ноября, сыграет против римского «Лацио» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Игра пройдёт в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и начнётся в 20:45 по московскому времени.

Главным арбитром встречи станет Артур Соареш Диаш из Португалии. Ему будут помогать на боковых линиях Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш, резервный арбитр — Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.

Предыдущий матч эти команды сыграли друг с другом в Риме в сентябре 2021 года. Тогда «Лацио» победил со счетом 2:0: по голу в составе «Лацио» забили Тома Башич и Патрисио Габаррон.

Сейчас «Локомотив» занимает последнее место в своей группе с 2 очками после четырех туров (ничейные результаты с «Марселем» и «Галатасараем»). «Лацио» набрал за это время 5 очков.