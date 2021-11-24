Петербургский СКА сегодня, 25 ноября, сыграет с казанским «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра состоится в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» и начнётся в 19:30 по московскому времени.

В этом сезоне команды ещё не встречались друг с другом, однако в рамках предсезонного турнира TANECO Кубок чемпионов СКА и «Ак Барс» играли дважды. На групповом этапе СКА победил «Ак Барс» со счётом 3:2 в овертайме, а в финале турнира «Ак Барс» победил СКА со счётом 3:0.

«Ак Барс» идет на серии из пяти побед подряд: казанская команда обыграла «Автомобилист», «Спартак», нижегородское «Торпедо» и дважды — рижское «Динамо». СКА, наоборот, только оправился от серии из шести поражений подряд и обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 8:2 на выезде.