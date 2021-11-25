Петербургский баскетбольный «Зенит» сегодня, 25 ноября, сыграет против греческого «Панатинаиокса» в регулярном чемпионате Евролиги.

Игра пройдёт на стадионе «O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл» в Афинах, начало матча назначено на 22:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Зенит» дважды обыграл «Панатинаикос» в регулярном чемпионате Евролиги — игра в Петербурге завершилась со счетом 112:83, игра в Афинах — со счетом 89:77 в пользу команды Хави Паскуаля.

В текущем розыгрыше «Зенит» в последних пяти турах не потерпел ни одного поражения, поочередно обыграв «Басконию», «Анадолу Эфес», «Олимпиакос», «Альбу» и «Олимпию Милан».

«Панатинаикос» проиграл последние пять матчей подряд в Евролиге: греки уступили АСВЕЛу, «Црвене Звезде», УНИКСу, «Жальгирису» и «Баварии».