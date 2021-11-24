Фигуристка из Бельгии Луна Хендрикс рассказала о работе с Алексеем Мишиным и поделилась мнением о российских тренерах.

Этим летом Хендрикс была на стажировке у Алексея Мишина. Она хотела поставить тройной аксель. Луне нужны были советы специалиста.

«Российские тренеры очень много знают о технике и всем таком. При этом они еще и постоянно учатся чему-то новому. Это впечатляет», – заявила Хендрикс.

Бельгийская фигуристка выделила Алексея Мишина и Этери Тутберидзе, потому что они подготовили целый ряд чемпионов.

Хендрикс рассказала, что ей понравилось на стажировке у специалиста из Санкт-Петербурга. Алексей Мишин постоянно веселил группу и не давал фигуристам скучать.

Луна Хендрикс – трехкратная чемпионка Бельгии и участница Олимпийских игр.