Форвард «Рубина» Иван Игнатьев заявил о желании уйти из команда. Он отвечал на вопросы подписчиков в Instagram.

Один из пользователей социальной сети задал Ивану вопрос: «Сменить клуб не планируете? Игровой практики у вас мало! Желательно зарубежный».

«Есть такое желание. Все будет зависеть от предложений. И позиции клуба», – ответил Игнатьев.

22-летний форвард – воспитанник «Краснодара». Игнатьев перешел в «Рубин» в 2020 году. В текущем сезоне Иван сыграл в восьми матчах и не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость Игнатьева в 2,5 млн евро.

Форвард вызывался в состав молодежной сборной России. Он провел 12 матчей в команде, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

«Рубин» идет на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Диги. Команда набрала 22 очка в 15-ти матчах.

Подопечные Леонида Слуцкого выиграли матч 15-го тура РПЛ у «Сочи» со счетом 1:2.

28 ноября «Рубин» сыграет с «Динамо». Начало встречи – в 16:30 по московскому времени.