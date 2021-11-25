В Мадриде на арене «Каха Махика» сегодня, 25 ноября, стартует розыгрыш теннисного Кубка Дэвиса.

В первый день пройдут три матча. Канадец Вашек Поспишил сыграет с представителем Швеции Микаэлем Имером (Группа B), француз Ришар Гаскье сыграет против чешского теннисиста Иржи Веселы (Группа C, а хорват Марен Чилич выйдет на корт против представителя Австралии Алекса де Минора (Группа D).

Россия попала в группу А к командам Испании и Эквадора. Российские теннисисты начнут путь на турнире позднее, 27 ноября.

В заявку сборной России на этот турнир вошли Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Евгений Донской. На турнире Россия выступает под знаком Федерации тенниса России из-за санкций WADA.