Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру петербургской команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» из Швеции. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Экс-футболист остался недоволен игрой команды. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«В целом, даже несмотря на то, что «Зенит» в конце смог спастись, все равно чувство грусти больше вызывает этот результат, игра, которую показал «Зенит», – заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Экс-игрок сине-бело-голубых рассказал, что после матча поговорил с главным тренером команды Сергеем Семаком и поделился с ним отрицательными эмоциями. Аршавин не понимает, почему «Зенит» играл в пять защитников.

Бывший игрок питерской команды считает, что Ловрен и Чистяков играли не на своих позициях, оба допускали критические ошибки. Дмитрий был удален на 86-й минуте. Рефери показал ему вторую желтую, а следом – красную карточку.

«Зенит» в матче с «Мальме» забрал одно очко, которое позволило ему сохранить третье место в отборочной группе и выйти в Лигу Европы.