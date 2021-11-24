Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о своем питании.

Спортсменка заявила, что она старается питаться правильно, но постоянно срывается на вредности.

Когда Лариса вернулась после декрета, у нее были серьезные проблемы с весом: «Просто скелет, мышечная масса маленькая, можно сказать, кости, кожа и маленькое количество мышечной массы».

Биатлонистка стала менять питание. Она сдала все необходимые анализы и начала подсчитывать суточный калораж. Куклина поблагодарила своего мужа, который разбирается в спортивном питании. он помог ей вернуться в форму.

«На данный момент прибавила в весе колоссально, если сравнивать с тем, что было, когда вернулась из декрета. Привычка кушать будет еще долго», – заявила Куклина на YouTube-канал Тимофея Лапшина.

Лариса Куклина стала лучшей по итогам отборочных стартов сборной России на Кубок мира. Она заняла первое и четвертое места в двух гонках.