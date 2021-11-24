Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о том, каким образом смогут попасть на Олимпиаду несовершеннолетние спортсмены без вакцинации от COVID-19.

Слова Позднякова цитирует портал РИА Новости. Президент ОКР подчеркнул, что вопрос вакцинации очень важен, поскольку она необходима каждому участнику Олимпиады — иначе придется сидеть 21 день на карантине.

«Федерации готовят документы для тех, у кого есть медотвод», — подчеркнул Поздняков.

Также глава ОКР отдельно проговорил вопрос вакцинации несовершеннолетних членов сборной России — пришла информация от МОК, что такие спортсмены не будут попадать под карантин.

«У нас запрещено вакцинировать несовершеннолетних. Таких у нас будет предварительно семеро – три фигуристки, четыре фристайлистки», – рассказал Поздняков.