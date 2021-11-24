Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о выступлениях Александры Трусовой и оценила ее перспективы в фигурном катании.

«Я думаю, что Трусова будет долго кататься. Думаю, что она как раз будет той легендой, которая будет собирать стадионы и спонсоров», – заявила Бестемьянова в эфире телеканала «Звезда».

Экс-фигуристка добавила, что Трусова набрала силу в юном возрасте и смогла ее сохранить. Спортсменка прошла тот переходный период и сохранила все четверные прыжки.

Олимпийская чемпионка добавила, что остальные фигуристки будут постоянно меняться, потому что программы становятся слишком сложными. Взрослым спортсменкам тяжелее делать несколько четверных прыжков за один прокат.