Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о выступлениях Александры Трусовой и оценила ее перспективы в фигурном катании.
«Я думаю, что Трусова будет долго кататься. Думаю, что она как раз будет той легендой, которая будет собирать стадионы и спонсоров», – заявила Бестемьянова в эфире телеканала «Звезда».
Экс-фигуристка добавила, что Трусова набрала силу в юном возрасте и смогла ее сохранить. Спортсменка прошла тот переходный период и сохранила все четверные прыжки.
Олимпийская чемпионка добавила, что остальные фигуристки будут постоянно меняться, потому что программы становятся слишком сложными. Взрослым спортсменкам тяжелее делать несколько четверных прыжков за один прокат.
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