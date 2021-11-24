Экс-спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков был задержан правоохранительными органами в связи с расследованием о хищении субсидий от Тамбовской области.

Как сообщает портал «Спорт-Экспресс», менеджера сегодня, 24 ноября, доставлен в следственные органы. Руководителей и должностных лиц «Тамбова» подозревают в том, что производились хищения субсидий, выделявшихся Тамбовской областью на протяжении нескольких лет.

Следствие считает, что из бюджета выделялось около 1 миллиарда рублей в год на «Тамбов», и эти деньги присваивались руководителями клуба через противоправные схемы.

Уже известно, что по делу была арестована экс-директор «Тамбова» Ольга Коновалова.

В мае 2021 года футбольный клуб «Тамбов» был расформирован.