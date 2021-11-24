Дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2006 года Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, семилетняя Надя, выиграла соревнования по фигурному катанию. Этой новостью мама девочки поделилась в Instagram.

«В первую очередь, гордость матери» Надюша заняла первое место на первенстве г.о. Красногорск по фигурному катанию», – написала Навка.

Татьяна добавила, что весь пьедестал соревнований заняли воспитанницы школы, где занимается Надя. Навка поздравила тренеров АФК «Наши надежды» и поблагодарила их за работу и результат.

Ранее Надя Пескова занимала призовые места на соревнованиях в Московской области по треьему юношескому разряду.

Татьяна заявила, что ее дочь не планирует долго отдыхать. Впереди у девочки выступление на чемпионате Московской области.