Российский композитор Александр Гольдштейн рассказал о том, как изменил музыку программ спортивной пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов перед участием фигуристов в Гран-при России.

Слова Гольдштейна цитирует портал «Матч ТВ».

По словам Гольдштейна, в произвольной программе средняя часть музыки проседала, и он решил подправить ее, чтобы она не выпадала из общего звучания. К Гран-при Японии это сделать не успели, но на Гран-при России спортсмены выступят с новой аранжировкой. Также Гольдштейн добавил акценты для подчеркивания элементов в программе.

Аранжировка музыки короткой программы «Эсмеральда» также поменялась.

«Задача была ясна: максимально усилить музыку и не потерять ее игривый характер. Пришлось досочинить несколько новых партий инструментов для более рельефного ритмического рисунка», — рассказал Гольдштейн, добавив, что после долгих поисков материала Москвина решила не менять короткую программу пары.

«В начале сезона она оставалась без изменений, но к этапу Гран-При в Сочи мы добавили туда дополнительные акценты. Они подчеркивают элементы и создают более полное слияние движений и музыки», — рассказал композитор.