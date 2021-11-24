Исполнительный директор Канадской хоккейной ассоциации Том Ренни заявил, что команда может отказаться от поездки на Кубок Первого канала, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

«Мы знаем, что ситуация с пандемией сейчас является непредсказуемой, и, согласно договоренности, мы можем отказаться от участия в турнире», – заявил Ренни ТАСС.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. В первом матче канадские хоккеисты должны сыграть со сборной России. Эта встреча не пойдет в общий зачет турнира.

Кубок Первого канала станет для канадцев очередным этапом подготовки к Олимпийским играм 2022 года, если Национальная хоккейная лига примет решение не пускать своих игроков в Пекин из-за коронавируса.

В последний раз канадцы играли на Кубке Первого канала в декабре 2017 года и заняли пятое место.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.