В Москве на стадионе «Открытие Арена» начался матч пятого тура группового раунда Лиги Европы «Спартак» — «Наполи». Команды выпустили следующие составы:

«Спартак»: Селихов, Кауфрис, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес, Игнатов, Умяров, Литвинов, Промес, Соболев.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Руй, Кулибали, Жуан, Лоботка, Зелиньски, Мертенс, Лосано, Петанья, Элмас.

В первом круге «Спартак» одержал выездную победу над неаполитанцами со счётом 3:2. Это поражение стало для итальянской команды первым в сезоне и прервало их 16-матчевую беспроигрышную серию в официальных играх.

После четырёх туров «Наполи» занимает первое место в группе C с 7 очками. У «Легии» 6 очков, у «Лестера» — 5, «Спартак» замыкает таблицу с 4 баллами.

В случая поражения в сегодняшней встрече «Спартак» практически лишится шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Проиграв «Наполи», красно-белые смогут продолжить борьбу только если в параллельном матче «Лестер» и «Легия» сыграют вничью, а в заключительном туре «Спартак» победит «Легию», а «Наполи» — «Лестер».

Напомним также, что третьи места в группах с этого сезона пробиваются в плей-офф нового еврокубка — Лиги конференций.

Судит игру французский арбитр Клеман Тюрпен.