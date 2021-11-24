Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник не собирается возглавлять «Манчестер Юнайтед», утверждает журналист Тоби Альтшеффль. Ранее СМИ сообщали, что клуб рассматривает Рангника на должность, вакантную после отставки Уле Гуннара Сульшера.

По данным журналиста, Рангник знает о большом влиянии на деятельность тренеров «МЮ» со стороны владельцев клуба — семьи Глейзеров. Кроме того, он не считает, что обладает достаточной квалификацией для работы в столь большом клубе.

Рангник пришёл в «Локомотив» этим летом. Ранее он возглавлял ряд немецких клубов, включая «Шальке», «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг».

С «Шальке» специалист взял Кубок и Суперкубок Германии, а также Кубок немецкой лиги. После ухода с поста главного тренера «Лейпцига» в июне 2019 года Рангник перешёл на кабинетную работу и два года занимал должность руководителя отдела спорта в компании «Ред Булл». После этого он перешёл на аналогичный пост в «Локо».