Российский фигурист Артём Ковалёв подчеркнул, что остался в хороших отношениях с двукратным олимпийским чемпионом и тренером Евгением Плющенко. Ковалёв занимался в академии Плющенко, по покинул её, перейдя в новообразованую школу своего непосредственного тренера Александра Волкова.

«Мы в абсолютно нормальных отношениях, но нет, все-таки у нас разные школы, у меня свой тренер, — цитирует «Спорт-Экспресс» Ковалёва. — Мы с ним здороваемся на соревнованиях, я его с днем рождения вот поздравлял. Нет такого — работа окончена, и все, друг друга забыли».

В этом сезоне Ковалёв выиграл пятый этап Кубка России по фигурному катанию и стал вторым на этапе юниорского «Гран-при» в Австрии.