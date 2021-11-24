Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Микколи приговорён к трём с половиной годам тюрьмы, сообщает Football Italia. Игрока обвинили в соучастии в вымогательстве. Он помогал другу взысктаь долг в размере 12 тысяч евро.

Изначально об уголовном деле в отношении Микколи стало известно ещё летом 2019 года. Микколи подавал апелляцию, но она была отклонена.

Микколи в качестве футболиста защищал цвета «Казарано», «Тернаны», «Ювентуса», «Перуджи», «Фиорентины», «Бенфики», «Палермо», «Лечче», а завершил выступления в 2015 году в мальтийской «Биркиркаре».

В сборной Италии Микколи провел 10 матчей и забил 2 мяча.