Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев предстал в необычном образе. 35-летний голкипер нарядился ямайским растаманом (скорее всего, образ списан с Боба Марли) и спел в стиле регги песню о российском футболе. Фрагмент исполнения выложило издание «Комсомольская правда».

Акинфееву 35 лет, он провёл в ЦСКА всю карьеру, начиная с детства. Матч 15-го тура РПЛ против «Химок» (0:0), состоявшийся 21 ноября, стал для Акинфеева 500-м в чемпионатах России по футболу и 800-м в профессиональном футболе.